На валютном счету бывшего губернатора Челябинской области Дубровского нашли 1,3 млн долларов

Сегодня, 10:14

Image 16+
На валютном счету бывшего губернатора Челябинской области Дубровского нашли 1,3 млн долларов
Бывши губернатор Челябинской области Борис Дубровский

На личном банковском счету в АО «КредитУралБанк» бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, ставшего банкротом, находится более 1 млн долл. Об этом стало известно после того, как Арбитражный суд Челябинской области признал бывшего главу региона финансово несостоятельным. 

Как стало известно, пенсия Дубровского составляет 236 408 рублей 33 копейки. Также установлено, что на банковском счету у него имеются 1 304 278, 33 долларов. Дубровский представил сведения о недвижимом имуществе, которое есть в его собственности. Речь идет о нескольких нежилых объектах, жилых помещениях и земельных участках. Как известно, арбитраж признал Дубровского банкротом по требованию магнитогорского ПО «Монтажник», которому политик задолжал 34 млн рублей.

Суд пришел к выводу о том, что наличие таких средств и пенсия позволят Дубровскому погасить частями задолженность. Для него вводится реструктуризация долгов. Заседание по банкротству Дубровского состоится 13 ноября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

На валютном счету бывшего губернатора Челябинской области Дубровского нашли 1,3 млн долларов

Сегодня, 10:14

Жительница Ярославля рассказала об отдыхе в Крыму в условиях спецоперации

Сегодня, 08:59

В Ярославле простились с военнослужащим СВО РФ Александром Грязновым

Сегодня, 08:09

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Вчера, 16:24

Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в РФ в октябре 2023 года

Вчера, 16:09

Mash: Под Ярославлем мужчина заявил в полицию на свою мать, не пустившую его на СВО

Вчера, 14:29

Минздрав: Расширение перечня ПКУ не сделает экстренную контрацепцию в России менее доступной

Вчера, 14:19

Гидрометцентр: В нескольких регионах России прогнозируется сильная жара

Вчера, 08:24

В Челябинске семья переселенцев не может купить квартиру по госпрограмме

Вчера, 08:09

Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

25-07-2023, 13:44

Белгородские власти отказываются ремонтировать пострадавшие от обстрелов дома

24-07-2023, 11:59

Тяжело больной южноуралец Валерий Лымарь полтора месяца не может получить лекарства

23-07-2023, 07:04

Военный эксперт Матвийчук назвал Игоря Стрелкова «бесполезной фигурой»

22-07-2023, 14:44

Сивков заявил о полном господстве Военно-морского флота РФ на Черном море

22-07-2023, 13:44

В сете появились кадры пожара после атаки беспилотника в Крыму

22-07-2023, 13:34

Пермского оппозиционера оштрафовали на 250 тысяч за оскорбление Путина

22-07-2023, 12:39

SHOT: в деле задержанного Стрелкова фигурирует несколько критических цитат

21-07-2023, 18:29

Жителя Екатеринбурга по ошибке отправили в палату смертников, решив, что у него рак

21-07-2023, 13:19

«63.RU»: Жена мобилизованного в СВО РФ самарца добивается отпуска для него

21-07-2023, 12:34

В Госдуме сочли непатриотичным вопрос про 50-тысячный штраф за неявку в военкомат

20-07-2023, 15:14

Возможно, Вам будет интересно

У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

Вчера, 13:09

0

У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая, к тому же, является еще и майором...

Подробнее
Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Вчера, 16:24

0

Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...

Подробнее
Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

24-07-2023, 15:34

0

В России с 1 августа начнет работать система электронных виз для иностранных туристов, передает RTN. Директор компании...

Подробнее
Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

25-07-2023, 13:44

0

Несколько месяцев ушло у мобилизованного из Тавды, чтобы восстановить документы. Мужчину мобилизовали из Тавlы и...

Подробнее
Военный эксперт Кнутов: беспилотники ВС Украины направлены на военные объекты Москвы и Подмосковья

Военный эксперт Кнутов: беспилотники ВС Украины направлены на военные объекты Москвы и Подмосковья

24-07-2023, 16:04

0

Атаки украинских беспилотников в Москве и столичном регионе в первую очередь направлены именно на военные объекты. Об...

Подробнее
Время платить. Отношения РФ с партнерами изменились

Время платить. Отношения РФ с партнерами изменились

Вчера, 09:19

0

Россия постепенно увеличила долю экспорта в рублях, сократив расчеты в долларах и евро. Об этом пишет РИА «Новости»,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров