На валютном счету бывшего губернатора Челябинской области Дубровского нашли 1,3 млн долларов

На личном банковском счету в АО «КредитУралБанк» бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, ставшего банкротом, находится более 1 млн долл. Об этом стало известно после того, как Арбитражный суд Челябинской области признал бывшего главу региона финансово несостоятельным.

Как стало известно, пенсия Дубровского составляет 236 408 рублей 33 копейки. Также установлено, что на банковском счету у него имеются 1 304 278, 33 долларов. Дубровский представил сведения о недвижимом имуществе, которое есть в его собственности. Речь идет о нескольких нежилых объектах, жилых помещениях и земельных участках. Как известно, арбитраж признал Дубровского банкротом по требованию магнитогорского ПО «Монтажник», которому политик задолжал 34 млн рублей.

Суд пришел к выводу о том, что наличие таких средств и пенсия позволят Дубровскому погасить частями задолженность. Для него вводится реструктуризация долгов. Заседание по банкротству Дубровского состоится 13 ноября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»