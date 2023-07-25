Жительница Ярославля рассказала об отдыхе в Крыму в условиях спецоперации

Невзирая на уже ставшие обыденным делом постоянные налеты украинских беспилотников, удары по складам с боеприпасами и даже подрыв Керченского моста, Крым окончательно не потерял свою туристическую привлекательность. Желающих отдохнуть на полуострове россиян еще немало, хотя поток туристов заметно сократился.

О том, как добиралась в Крым и отдыхала на полуострове рассказала Екатерина, 23-летняя жительница города Ярославля. Путь на отдых для нее был нелегким, следует из публикации «76.ru».

Ехать пришлось через сухопутный коридор, поскольку мост был закрыт. В Ялту девушка заехала на фуре. Однако связанную с СВО обстановку ощутила еще в Запорожской области. Было полно военной техники, вырыты окопы. В целом, от увиденного ей было страшно.

«Потому что все вокруг разгромлено, в основном в Мелитополе. Видели военную технику, блокпосты. На границе — серьезные ребята стоят, летают военные вертолеты», — описала увиденное Екатерина.

Уже непосредственно на отдыхе в Крыму девушка слышала похожие на взрывы звуки. Но ее, как и тысячи других туристов, это не отпугивает.

Однако есть риск того, что по сухопутному коридору будет ездить небезопасно.

«New York Times» сообщило, что на первом этапе основной фазы своего наступления ВСУ попытаются взять под огневой контроль сухопутный коридор, чтобы до него дотягивалась реактивная артиллерия и он был полностью простреливаемым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»