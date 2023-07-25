В Ярославле простились с военнослужащим СВО РФ Александром Грязновым

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39-летний Александр Грязнов из деревни Глебовское Ярославской области погиб на фронте.
Он пошел служить после того, как в РФ объявили мобилизацию, пишет «76.ru». Тогда многие приходили в военкомат по повестке, но записывались добровольцами, поскольку так могли получить более существенные выплаты.
Со слов родных Грязнова, он отправился на фронт добровольцем, так как воевать пошел его брат. Но служить вместе им не довелось, так как их распределили в разные подразделения.
Похоронили Александра Грязнова 22 июля на воинском кладбище. У него осталась жена Оксана и двое детей: 14-летний сын Виктор и 6-летняя дочь Маша.
Отметим, Минобороны РФ не дает информации о точном количестве погибших на фронте контрактниках ВС РФ, мобилизованных, добровольцах и бойцах ЧВК. Тем не менее, региональные СМИ все же публикуют истории погибших, рассказывая также и о проблемах, с которыми сталкиваются их родные при оформлении выплат за смерть своих сыновей, братьев, мужей и отцов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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