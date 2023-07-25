В Ярославле простились с военнослужащим СВО РФ Александром Грязновым

Сегодня, 08:09

Image 16+
В Ярославле простились с военнослужащим СВО РФ Александром Грязновым
Фото из открытых источников

39-летний Александр Грязнов из деревни Глебовское Ярославской области погиб на фронте.

Он пошел служить после того, как в РФ объявили мобилизацию, пишет «76.ru». Тогда многие приходили в военкомат по повестке, но записывались добровольцами, поскольку так могли получить более существенные выплаты.

Со слов родных Грязнова, он отправился на фронт добровольцем, так как воевать пошел его брат. Но служить вместе им не довелось, так как их распределили в разные подразделения.

Похоронили Александра Грязнова 22 июля на воинском кладбище. У него осталась жена Оксана и двое детей: 14-летний сын Виктор и 6-летняя дочь Маша.

Отметим, Минобороны РФ не дает информации о точном количестве погибших на фронте контрактниках ВС РФ, мобилизованных, добровольцах и бойцах ЧВК. Тем не менее, региональные СМИ все же публикуют истории погибших, рассказывая также и о проблемах, с которыми сталкиваются их родные при оформлении выплат за смерть своих сыновей, братьев, мужей и отцов. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Вчера, 16:24

Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в РФ в октябре 2023 года

Вчера, 16:09

Mash: Под Ярославлем мужчина заявил в полицию на свою мать, не пустившую его на СВО

Вчера, 14:29

Минздрав: Расширение перечня ПКУ не сделает экстренную контрацепцию в России менее доступной

Вчера, 14:19

Гидрометцентр: В нескольких регионах России прогнозируется сильная жара

Вчера, 08:24

В Челябинске семья переселенцев не может купить квартиру по госпрограмме

Вчера, 08:09

Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

25-07-2023, 13:44

Белгородские власти отказываются ремонтировать пострадавшие от обстрелов дома

24-07-2023, 11:59

Тяжело больной южноуралец Валерий Лымарь полтора месяца не может получить лекарства

23-07-2023, 07:04

Военный эксперт Матвийчук назвал Игоря Стрелкова «бесполезной фигурой»

22-07-2023, 14:44

Сивков заявил о полном господстве Военно-морского флота РФ на Черном море

22-07-2023, 13:44

В сете появились кадры пожара после атаки беспилотника в Крыму

22-07-2023, 13:34

Пермского оппозиционера оштрафовали на 250 тысяч за оскорбление Путина

22-07-2023, 12:39

SHOT: в деле задержанного Стрелкова фигурирует несколько критических цитат

21-07-2023, 18:29

Жителя Екатеринбурга по ошибке отправили в палату смертников, решив, что у него рак

21-07-2023, 13:19

«63.RU»: Жена мобилизованного в СВО РФ самарца добивается отпуска для него

21-07-2023, 12:34

В Госдуме сочли непатриотичным вопрос про 50-тысячный штраф за неявку в военкомат

20-07-2023, 15:14

E1.RU: В Екатеринбурге не хотят комиссовать наполовину ослепшего и оглохшего бойца РФ

19-07-2023, 09:44

«Расстрелял товарищей, испугавшись Марша справедливости» - источник о мотивах убийства двух «вагнеровцев» под Воронежем

18-07-2023, 21:16

Две не попавшие в Крым туристки высказали сожаление, что мост взорвали слишком рано

17-07-2023, 20:39

Возможно, Вам будет интересно

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам

24-07-2023, 09:09

0

В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...

Подробнее
У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

Вчера, 13:09

0

У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая, к тому же, является еще и майором...

Подробнее
Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Вчера, 16:24

0

Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...

Подробнее
Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

24-07-2023, 15:34

0

В России с 1 августа начнет работать система электронных виз для иностранных туристов, передает RTN. Директор компании...

Подробнее
Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

25-07-2023, 13:44

0

Несколько месяцев ушло у мобилизованного из Тавды, чтобы восстановить документы. Мужчину мобилизовали из Тавlы и...

Подробнее
Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов

Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов

24-07-2023, 08:14

0

В Джанкойском районе Крыма — попадание в склад с боеприпасами. В сети появились кадры с места происшествия. Утро...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров