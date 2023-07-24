Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

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Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти.
Губернатор региона Вячеслав Гладков уже предупредил об этом население, отметив, что тем, кого власти посчитают богатым, компенсация выплачена не будет, пишет МК. Это удивляет местных жителей, ведь те, у кого доходы выше, тоже платят налоги, которые идут в бюджет и в дальнейшем используются на выплаты.
Согласно Федеральному закону № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее по тексту – Закон № 68-ФЗ), правом объявлять режим ЧС наделены именно региональные власти. В итоге этим и пользуются власти Белгородской области.
Жители региона просят у Гладкова, чтобы был введен режим ЧС. Это поможет защитить население, поскольку расширит возможность начисления им различных выплат. И хотя в Шебекино часто бывают прилеты, местные власти добиваются, чтобы жители возвращались в свои дома.
Покинувшие Шебекино люди сейчас пытаются добиться выплат и компенсаций. И хотя власти обещают все оформлять без бюрократической волокиты, в реальности все не так, и многие уже не понимают, куда им обращаться за помощью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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