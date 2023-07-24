Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в РФ в октябре 2023 года

Новые поправки к закону о воинской службе вносятся в качестве подготовки новой волны частичной мобилизации, поскольку без нее России будет сложно победить Украину. Такое мнение в разговоре с порталом Pravda.Ru озвучил эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

По его словам, геополитическая обстановка позволяет предположить, что «попахивает» полномасштабным вооруженным конфликтом с вовлечением в него армий Польши и, возможно, Литвы.

Пока необходимости в новой волне частичной мобилизации нет, но, возможно, она появится в октябре текущего года. Даже если западные армии не зайдут, ВС РФ надо будет брать территории Украины до Днепра.

«А для этого нужны люди. Я думаю, что большая часть Украины перейдет под наш контроль. Скорее всего, в состав новых территорий войдут ещё Харьковская и Одесская области», — порассуждал собеседник издания.

Он добавил, что вероятность вооруженного столкновения России с Польшей оценивает как высокую - если не сейчас, то лет через 5-7 после завершения СВО.

Напомним, специальная военная операция России длится 17 месяцев. Единственный областной центр Украины, который был взят российскими войсками в первые дни СВО Херсон до сих пор еще не освобожден. Город на правобережье Днепра с средины ноября минувшего года, когда было принято нелегкое решение отойти на левобережье Херсонщины, снова стал подконтрольным Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»