Mash: Под Ярославлем мужчина заявил в полицию на свою мать, не пустившую его на СВО

В Ярославской области мужчина обратился в полицию и написал заявление на мать, поскольку та не хотела отпускать его на фронт.

Женщина спрятала паспорт сына, чтобы он не попал в зону боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоит отметить, что ранее мужчина в армии не служил. У него проблемы с сердцем, поэтому на срочную службу его не призвали. Мужчина работает штукатуром и живет с матерью. Он захотел на фронт, когда добровольцем пошел его сосед. А когда мужчина начал искать свой паспорт, то оказалось, что найти его не может.

Договориться с матерью, чтобы она вернула ему документ, он не смог, поэтому и решил обратиться в полицию.

«Военная спецоперация» на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает подробной информации о потерях российской стороны с начала конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»