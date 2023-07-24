Минздрав: Расширение перечня ПКУ не сделает экстренную контрацепцию в России менее доступной

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Препараты для прерывания беременности могут включить в перечень предметно-количественного учета (ПКУ). Однако в результате этого средства экстренной контрацепции не станут в России менее доступными. В этом граждан страны заверила профессор Наталья Долгушина, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ.
«Внесение отдельных препаратов в перечень ПКУ не скажется на доступности средств так называемой экстренной контрацепции, — сказала она во время общения с представителями прессы. — В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы».
Долгушина также посоветовала россиянкам ставить внутриматочные контрацептивы.
Все перечисленные выше препараты, подчеркнула Долгушина, можно приобрести в аптеках страны, в том числе и без рецепта, передает ТАСС.
Ранее Минздрав обнародовал проект закона о внесении препаратов для прерывания беременности в список ПКУ. Данный законопроект вызвал возмущенную реакцию многих россиянок. Свое недовольство они выплескивают в сети.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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