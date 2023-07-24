Гидрометцентр: В нескольких регионах России прогнозируется сильная жара

Сразу в нескольких регионах РФ ожидается аномальная жара, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он сообщил, что столбики термометров будут подниматься почти до +40 градусов по Цельсию в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, в ХМАО и на Таймыре, передает ТАСС.

«В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до 32-34 градусов — так как там есть сглаживающий фактор в виде моря», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что синоптики ожидают улучшения ситуации к пятнице.

Медики же рекомендуют в жаркую погоду минимизировать пребывание под солнцем, не выходить на улицу с непокрытой головой. Обязательно необходимо при себе иметь бутылку чистой воды, а людям с хроническими заболеваниями обязательно следует принимать выписанные лекарства, так как жара может ухудшить самочувствие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»