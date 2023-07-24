В Челябинске семья переселенцев не может купить квартиру по госпрограмме

Беженцы из Украины, переев в Челябинск из Херсонской области, после того как туда зашли российские войска, не могут воспользоваться госпрограммой по приобретению жилья.

Ольга и Владимир жили в Каховке, но из-за обстрелов по российским войскам, решили переселяться в Челябинск, так как туда раньше уехал их сын, рассказывает «74.ru». Чтобы обосноваться в РФ, семейная пара захотела купить квартиру по госпрограмме. Им выдали жилищный сертификат, и даже оформили сделку в МФЦ, но продавцу деньги не перевели и в итоге продавец их в квартиру не пускает.

Со слов Алексея, сына пожилых переселенцев, переезд для его родителей был травмой. А сейчас они и вовсе испытывают огромное разочарование, ведь полученный сертификат на 3,7 млн рублей, который, как они надеялись, даст возможность им нормально обосноваться в другой стране, сгорел.

«1 мая родители начали выбирать квартиру в Челябинске, нашли хороший вариант недалеко от ТЦ «Кольцо», заключили договор, зарегистрировали право собственности в Росреестре, и с 1 июня продавец ждет оплату по сертификату. Однако деньги вот уже два месяца не поступают на его счет», — рассказал Александр.

Пока они пытаются добиться того, чтобы сделка была завершена и деньги перевели на счет продавцу. Но никакого результата эти попытки не дают. Им рекомендовали обратиться в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, но будут ли положительные изменения после этого обращения, никто гарантировать не может. И пожилым людям приходится жить на съемных квартирах, хотя до начала «военной спецоперации» РФ на территории Украины у них было свое жилье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»