Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам
В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...Подробнее
Несколько месяцев ушло у мобилизованного из Тавды, чтобы восстановить документы.
Мужчину мобилизовали из Тавlы и отправили на службу в Елань. После этого он служил в Самарской области и даже побывал на фронте в зоне проведения «военной спецоперации», рассказывает «E1.ru».
Но при этом, после того как его призвали, его документы потеряли. Он не получал зарплату, и не мог написать заявление на отпуск. Гражданин не был прикреплен ни к одной части.
Мобилизованному повезло с родственниками. Они решили добиваться того, чтобы его документы восстановили. К счастью, им удалось это сделать до того как мобилизованный погиб или был ранен, поскольку непонятно, как в таком случае государство выплачивало бы им компенсацию.
«Не факт, что от нас что-то там зависит. Все отчетные материалы есть, все документы, что ты был оформлен и отправлен туда-то, туда-то. Может, там где-то что-то недооформили», — прокомментировал эту ситуацию другой российский военный.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...Подробнее
В июле недельные туры на двоих в ОАЭ можно приобрести за 80 тыс. руб., что дешевле по сравнению с зимой на 30-65%....Подробнее
В России с 1 августа начнет работать система электронных виз для иностранных туристов, передает RTN. Директор компании...Подробнее
Блогер-путешественник, который ведет на «Дзене» канал «Угрюмый лимон о финансах», недавно пообщался с турком, который...Подробнее
В этом году многие российские туристы были вынуждены искать альтернативные направления, поскольку лучшие курорты за...Подробнее
Телеграм-канал WarGonzo в свежей сводке из фронтов сообщил о вклинении противника в российские оборонительные порядки...Подробнее