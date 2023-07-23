Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

Сегодня, 13:44

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Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев
Фото из открытых источников

Несколько месяцев ушло у мобилизованного из Тавды, чтобы восстановить документы.

Мужчину мобилизовали из Тавlы и отправили на службу в Елань. После этого он служил в Самарской области и даже побывал на фронте в зоне проведения «военной спецоперации», рассказывает «E1.ru».

Но при этом, после того как его призвали, его документы потеряли. Он не получал зарплату, и не мог написать заявление на отпуск. Гражданин не был прикреплен ни к одной части.

Мобилизованному повезло с родственниками. Они решили добиваться того, чтобы его документы восстановили. К счастью, им удалось это сделать до того как мобилизованный погиб или был ранен, поскольку непонятно, как в таком случае государство выплачивало бы им компенсацию.

«Не факт, что от нас что-то там зависит. Все отчетные материалы есть, все документы, что ты был оформлен и отправлен туда-то, туда-то. Может, там где-то что-то недооформили», — прокомментировал эту ситуацию другой российский военный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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