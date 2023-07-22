Белгородские власти отказываются ремонтировать пострадавшие от обстрелов дома

В Белгородской области не все дома, пострадавшие от обстрелов, будут ремонтировать за счет бюджета. Об этом заявил глава Белгородского района Владимир Перцев. По его словам, по меньшей мере два таких дома он хочет снять с плана бесплатного ремонта, поскольку считает, что там живут богатые люди.

«Мы готовим вместе с министерством ЖКХ служебную записку на то, чтобы снять эти дома с плана по ремонту. Там живут богатые люди, пусть восстанавливают сами. Окна и кровлю мы им уже отремонтировали», — сказал Перцев.

Глава региона Вячеслав Гладков тоже заявил о том, что не стоит ждать ремонта летних кухонь, бассейнов и автомобилей за счет бюджетных средств. По его словам, если повреждено дорогостоящее здание, например летняя кухня за 15 млн рублей, то на ее восстановление у региона денег нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»