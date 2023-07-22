Тяжело больной южноуралец Валерий Лымарь полтора месяца не может получить лекарства

Валерий Лымарь из Златоуста не может получить лекарства, а его самочувствие с каждым днем ухудшается.

Как рассказала «74.RU» его жена Светлана, в 2020 году он переболел ковидом, а когда выздоровел, у него начал стремительно падать гемоглобин.

«Нас где-то полгода гоняли по врачам. Потом я сама начала обзванивать специалистов, проверила-перелопатила его всего. И последним в списке был гематолог: взяли пункцию костного мозга с подвздошной кости. Патологоанатом сделал прижизненное заключение: миелодиспластический синдром. Костный мозг отказался вырабатывать эритроциты», — сообщила женщина журналистам.

Чтобы поддерживать организм пациента врачи выписали ему эпокрин. Но ему назначали препарат в слишком большой дозировке. Хотя удалось добиться того, чтобы дозировку снизили, состояние мужчины не улучшилось. Ему пришлось назначить лекарства для выведения железа. Также он должен получать иммунодепрессант. Это такие препараты как деферазирокс и циклоспорин.

Проблема в том, что получить эти препараты мужчина не может, так как их даже не завезли в поликлиники Челябинской области и он уже полтора месяца их не получает. Его жена надеется, что ей все же удастся добиться того, чтобы муж получил эти лекарства, поскольку они ему жизненно необходимы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»