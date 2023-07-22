Военный эксперт Матвийчук назвал Игоря Стрелкова «бесполезной фигурой»

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«Бесполезной фигурой» назвал арестованного вчера экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По словам отставного полковника, Гиркин (настоящая фамилия задержанного) никакого влияния на армию не оказывал и в последнее время занимался только блогерством - писал критические военные обзоры.
«Да, когда все начиналось, в 2014 году, он сыграл организующую роль, создал какие-то там отряды. Далее, кроме критиканства, он ничем не занимался. Эта фигура абсолютно бесполезная», - высказался Матвийчук.
Вне зависимости от того, арестован бывший министр обороны ДНР или нет, специальная военная операция будет развиваться по своим законам и закономерностям, заключил эксперт.
Стрелков задержан силовиками и арестован судом на два месяца накануне. Игоря Ивановича обвиняют в призывах к экстремизму.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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