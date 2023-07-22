Сивков заявил о полном господстве Военно-морского флота РФ на Черном море

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За 17 месяцев, что длится специальная военная операция, многие эксперты и блогеры заявляют о разочаровании ВМФ РФ. По их мнению, он оправдал возложенные на него ожидания. С такой постановкой вопроса не согласен доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
«Я много слышу о том, что, якобы, российский флот бездействует. Начнем с того, что наш флот действует. Он действует силами авиации и ракетами «Калибр», морской пехотой», — высказался он.
По мнению Сивкова, можно говорить о настоящем господстве Черноморфлота РФ в Черном море. Там для него в данный момент целей уже не осталось. Он обосновал, что не заходят ведь вражеские корабли бомбить Крымское побережье.
«То, что там катера прорываются, — это отдельные диверсионные акции. Но мы же не наблюдаем, чтобы к побережью Крыма подходил какой-нибудь украинский крейсер и бил из своих орудий по Севастополю», — приводит слова эксперта «Военное дело».
Напомним, 17 июля противник атаковал Крымский мост. По предварительной информации, подрыв транспортной артерии совершили надводные дроны ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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