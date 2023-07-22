В сете появились кадры пожара после атаки беспилотника в Крыму

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена атака беспилотников ВСУ на объекты в Красногвардейском районе Крыма. На кадрах слышны звуки взрывов и видны поднимающиеся в небо клубы дыма предположительно со склада боеприпасов, где произошла детонация.

Между тем советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что по стратегическим соображениям не следует публиковать кадры с атакованными объектами.

«Просим всех, кто знает авторов этих видео, сообщить об этих людях в МВД или ФСБ», — сказал он.

Судя по всему, дрон был направлен на нефтебазу и склад боеприпасов, о чем сообщили в пресс-службе правительства республики. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»