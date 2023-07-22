В сете появились кадры пожара после атаки беспилотника в Крыму

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам
В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...Подробнее
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена атака беспилотников ВСУ на объекты в Красногвардейском районе Крыма. На кадрах слышны звуки взрывов и видны поднимающиеся в небо клубы дыма предположительно со склада боеприпасов, где произошла детонация.
Между тем советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что по стратегическим соображениям не следует публиковать кадры с атакованными объектами.
«Просим всех, кто знает авторов этих видео, сообщить об этих людях в МВД или ФСБ», — сказал он.
Судя по всему, дрон был направлен на нефтебазу и склад боеприпасов, о чем сообщили в пресс-службе правительства республики. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...Подробнее
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена атака беспилотников ВСУ на объекты в Красногвардейском...Подробнее
В июле недельные туры на двоих в ОАЭ можно приобрести за 80 тыс. руб., что дешевле по сравнению с зимой на 30-65%....Подробнее
Блогер-путешественник, который ведет на «Дзене» канал «Угрюмый лимон о финансах», недавно пообщался с турком, который...Подробнее
Энергетический кризис, ставший проблемой для ЕС, привел к закрытию многих алюминиевых заводов и потере половины их...Подробнее
В Перми суд признал местного жителя виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ. Как заявила...Подробнее