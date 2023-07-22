Пермского оппозиционера оштрафовали на 250 тысяч за оскорбление Путина

В Перми суд признал местного жителя виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ. Как заявила пресс-служба суда, обвиняемый в мае этого года на своей странице ВКонтакте опубликовал пост, содержащий «негативную оценку личностных качеств президента России и его личности в целом».

Обвиняемый в суд не пришел, а его адвокаты с протоколом не согласились и просили прекратить производство. В связи с отсутствием смягчающих обстоятельств и наличием отягчающего факта (ранее этот гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения) суд назначил пермяку наказание. Речь идет об административном штрафе в размере 250 тыс. руб.

В картотеке суда было отмечено, что в этот день вердикт суда об административном наказании вынесен в отношении Константина Окунева, бывшего депутата Заксобрания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»