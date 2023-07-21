SHOT: в деле задержанного Стрелкова фигурирует несколько критических цитат

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Игорь Стрелков, экс-министр обороны ДНР, мог быть задержан из-за адресованных власти критических высказываний. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на адвоката Александра Молохова.
Юрист утверждает, что в деле Стрелкова фигурируют несколько его цитат и высказываний. Это своего рода нарезка из текстовых публикаций бывшего министра ДНР, а также его видеовыступлений.
Молохов указал, что ему все еще не удалось связаться со своим подзащитным.
Игорь Стрелков (Гиркин) сегодня был задержан силовиками, сообщал РБК. Жена подтвердила эти сведения, а также проинформировала, что через друзей узнала, что ее мужа подозревают в экстремизме.
Стрелков, напомним, является одним из самых горячих сторонников СВО, но практически с самого начала критикует действия военного руководства страны. Он был противником тактики ЧВК «Вагнера» в Бахмуте, а также осуждал «Марш справедливости».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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