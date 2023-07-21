Жителя Екатеринбурга по ошибке отправили в палату смертников, решив, что у него рак

Историю одной роковой ошибки, допущенной медиками, рассказало уральское издание «Е1».

Речь о жителе Екатеринбурга Николае Васильцове. Как отмечается в статье, умер мужчина в паллиативном отделении Арамильской городской больницы. Врачи посчитали его безнадежным больным. В направлении диагнозом был указан «рак с метастазами».

В отделении ему, как безнадежному больному, кололи наркотические обезболивающие, чтобы облегчить боли и страдания. Через несколько дней он умер. А вскрытие показало, что Васильцов не был болен раком. Причиной смерти стало совсем иное заболевание, которое можно и необходимо было лечить.

Дочь умершего Ирина рассказала, что в мае минувшего года у ее отца появился кашель, поднялась температура выше 37 градусов. Он решил, что простуда, но в больницу все равно отправился. Там подтвердили, что у мужчины ОРВИ, но предложили пройти диспансеризацию. Он согласился.

Флюорография показала какие-то маленькие затемнения в легких. В тубдиспансере не смогли определить их природу.

«Ему выдали справку с заключением про мелкоочаговые образования непонятного характера и прописали один из возможных диагнозов под знаком вопроса: рак с метастазами», — пишут журналисты «Е1» .

На учет его не ставили, чувствовал Николай себя хорошо.

В июле он снова заболел — коронавирусом. После лечения в больнице его выписали, он пил все назначенные препараты. Через время ему стало хуже, появилась одышка.

Дочь захотела устроить его в больницу №20 — в платное отделение. 73-летний пенсионер там когда-то работал и знал многих сотрудников.

Вначале пациент еще нормально себя чувствовал в больнице, а потом и вовсе слег. В середине августа в нему зашла дочь вместе с завотделением.

«Она сказала: вам надо срочно освободить палату. Мы не поняли. Как освободить? Куда? Ответила: «Домой, мы ничем не можем помочь, у него рак с метастазами», — рассказывает дочь.

Родственникам выдали выписной эпикриз, из которого следовало, что решением врачебной комиссии Николаю присвоили статус паллиативного больного.

Она надеялась, что в Арамильской больнице, куда его направили, лечение будут продолжать. Оказалось, что паллиативное отделение для тех, кого врачи считают безнадежным.

Спустя несколько дней пациент скончался. Вскрытие показало, что никакого рака у него не было. Причина смерти — тромбоэмболия, спровоцировавшая сердечную недостаточность. У умершего был тромб на ноге, который мог возникнуть как осложнение ковида.

Дочь умершего пытается добиться справедливости через суд и правоохранительные органы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»