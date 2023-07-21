«63.RU»: Жена мобилизованного в СВО РФ самарца добивается отпуска для него

Жена мобилизованного из Самары добивается, чтобы его отпустили домой отдохнуть.

Ее муж служит в 1443-й роте. Он был мобилизован 18 октября 2022 года, рассказывает «63.RU». По словам женщины, ее муж еще ни разу не был в отпуске.

«Сначала они долгое время были в Новодружевске, это в ЛНР. И ни разу за все это время, по словам мужа, у них не было отпусков. Супруг рассказывал, что неоднократно писал заявления своему командованию, но их все игнорировали. Причин, почему их не отпускают, им не говорили», — рассказала женщина.

Она отметила, что в июле связь с ее мужем оборвалась. Сейчас он находится в Бахмутском районе. Она смогла с ним связаться и узнала, что ее муж и его сослуживцы истощены. У них нет ни моральных, ни физических сил. Они под постоянными обстрелами и даже не могут нормально сходить в туалет из-за этого.

Женщина надеется, что ей удастся добиться того, чтобы ее муж смог приехать домой в отпуск.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»