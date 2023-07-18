В Госдуме сочли непатриотичным вопрос про 50-тысячный штраф за неявку в военкомат

В Госдуме сочли непатриотичным вопрос журналистов российского издания о необходимости введения штрафа в размере 50 тысяч рублей за неявку в военкомат. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» .

Этот упомянутый выше вопрос задавали корреспонденты издания «Подъем» члену комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николаю Брыкину. Он сообщил, что поправки в законодательство страны, которые предлагают повысить штраф за неявку в военкомат по повестке до 50 тысяч рублей, не обязательно будут приняты и могут быть отклонены.

«Это так, предварительно», - сказал он.

Брыкин не стал отвечать, почему именно сейчас встал вопрос о введении таких штрафов. Парламентарий сказал, что если имеются какие-то сомнения в целесообразности, то «тогда вы не за страну, тогда вы не за то, чтобы в стране был порядок».

А меж тем в сети уже начали ходить слухи о том, что принятие таких поправок может быть шагом перед объявлением второй волны мобилизации. Впрочем, это наверняка не соответствует действительности.

13 июня нынешнего года президент Владимир Путин встречался с российскими военкорами. Он сообщил им, что необходимости дополнительной мобилизации в России нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»