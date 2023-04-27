«Выслушать и обсудить позицию»: Сергей Неверов предложил пригласить Пригожина в Госдуму

Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень
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Основателя ЧВК «Вагнер» необходимо пригласить в Госдуму, чтобы послушать и обсудить его позицию по ситуации на Украине. Об этом у себя в Telegram-канале написал заместитель Председателя парламента России Сергей Неверов.
Так Неверов отреагировал на недавнее большое интервью Пригожина основателю проекта WarGonzo Семену Пегову. В нем глава «оркестра» поднял ряд важных тем, касающихся СВО.
В частности, собеседники затронули вопросы санитарных потерь, перекрытия поставок боеприпасов, контрнаступление ВСУ, а также предательства интересов России высшими должностными лицами. На обсуждение актуальной повестки Пригожин, военкор и командиры ЧВК «Вагнер» потратили почти полтора часа.
Напомним, это не первый подобный разговор основателя ЧВК «Вагнер» и военкора Пегова. Предыдущее интервью состоялось в январе текущего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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