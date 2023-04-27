«Выслушать и обсудить позицию»: Сергей Неверов предложил пригласить Пригожина в Госдуму

Основателя ЧВК «Вагнер» необходимо пригласить в Госдуму, чтобы послушать и обсудить его позицию по ситуации на Украине. Об этом у себя в Telegram-канале написал заместитель Председателя парламента России Сергей Неверов.

«Предлагаю пригласить Евгения Пригожина в Государственную думу, послушать и обсудить его заявление и его позицию, озвученные в опубликованном интервью», — заявил он.

Так Неверов отреагировал на недавнее большое интервью Пригожина основателю проекта WarGonzo Семену Пегову. В нем глава «оркестра» поднял ряд важных тем, касающихся СВО.

В частности, собеседники затронули вопросы санитарных потерь, перекрытия поставок боеприпасов, контрнаступление ВСУ, а также предательства интересов России высшими должностными лицами. На обсуждение актуальной повестки Пригожин, военкор и командиры ЧВК «Вагнер» потратили почти полтора часа.

«Я делаю выводы на основе того, что лажу там, где находятся бойцы, и вижу реальную обстановку, которая происходит. Поэтому врать нужно прекращать, пропаганду уменьшать и готовиться к ответному удару. А рассказ о том, что у нас все в порядке, надо завязывать», — заявил Евгений Пригожин в завершении.

Напомним, это не первый подобный разговор основателя ЧВК «Вагнер» и военкора Пегова. Предыдущее интервью состоялось в январе текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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