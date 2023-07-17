E1.RU: В Екатеринбурге не хотят комиссовать наполовину ослепшего и оглохшего бойца РФ

Вопиющий случай с военным произошел в Екатеринбурге: мужчину, наполовину слепого и глухого, не хотят комиссовать.

47-летний Андрей Решетников, уроженец Богдановича, рассказал, что получил травму головы во время пребывания в зоне боевых действий на территории Украины, где РФ проводит «военную спецоперацию», пишет «e1.ru».

Мужчина воевал в Чечне, а в 2022 году решил добровольцем отправиться в зону проведения боевых действий на территории Украины. Там в декабре ему на голову упало дерево. В результате серьезных повреждений мозга мужчина лишился одного глаза, стал страдать потерей памяти и ориентации в пространстве.

Сейчас он не может самостоятельно передвигаться. Мужчина ходит с тросточкой и только в сопровождении жены. Воевать он не хочет и хочет остаться дома.

«Когда дерево упало, я не помню, сознание потерял. Меня уже в лагерь принесли на руках ребята. Я в землянке больше недели пролежал. Мужики говорили комбату: «Увозите его», а он: «Да очухается». Мужики: «Так ему все хуже и хуже. Глаз у него не видит, с головой не в порядке». Ему пофиг на меня было. Потом мужики уговорили и увезли меня сначала в Колончак, это такой город на Украине. Там врачи посмотрели и сказали: «Все плохо, везите его на ту сторону, в Россию, в госпиталь его срочно надо». А меня обратно в бригаду вернули», — рассказал Андрей.

По словам военного, пока ему еще продлевают отпуск. Но для этого необходимо проходить комиссию, ВКК. У него уже третья группа инвалидности, но его не комиссуют. На фронт он уже не хочет. Жалуется, что ему даже когда он там находился, приходилось сложно в том числе из-за того, что необходимо было многое покупать за свои деньги, в том числе и еду.

Военный нанял адвоката и пытается через него добиться выплат, а также чтобы его комиссовали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»