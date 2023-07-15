Две не попавшие в Крым туристки высказали сожаление, что мост взорвали слишком рано

Две туристки из Краснодарского края записали ролик, в котором в шутливой форме пожаловались на то, что из-за взрыва на Крымском мосту они не успели доехать до полуострова, куда собирались на отдых. Девушки, планировавшие отпуск на море, сообщили, что им ничего не остается делать, как остаться в Тамани.

«Взорвали мост прямо перед нами. Не могли на час позже взорвать?» — заявили туристки.

Россиянки, не успевшие пересечь Керченский пролив, назвали происходящее приключением и теперь ищут гостиницы, где можно остановиться. Однако все отели заполнены отдыхающими. По словам девушек, они обзвонили около 50 мест, где можно было бы поселиться.

Вскоре личности девушек были установлены. На их страницах в соцсетях россияне оставили свои гневные комментарии, после чего путешественницы поспешили скрыть аккаунты. Одна из девушек — Лика родом из Краснодара, работает гадалкой, вторая — Таисия из Таганрога безработная.

Напомним, что утром 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В британском парламенте назвали подрыв Крымского моста частью контрнаступления украинской армии. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»