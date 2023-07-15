АТОР: Туристы отменяют брони отелей Крыма на ближайшие дни

Сегодня, 18:44

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АТОР: Туристы отменяют брони отелей Крыма на ближайшие дни
Фото из открытых источников

После атаки на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля, россияне начали отменять свои туры в Крым. По данным сайта Ассоциации туроператоров России (АТОР), некоторые путешественники отказались бронировать отели и туры, запланированные на июль. 

Как пояснили в АТОР, отменяют преимущественно туры, забронированные на ближайшие даты. Туроператоры аннулируют брони без штрафов, возвращая средства в полном объеме, или переносят сроки поездки в те же отели Крыма либо в отели в Анапе, Геленджике и на других курортах Краснодарского края.

Ранее стало известно, что отели Крыма бесплатно продлят проживание туристам, которые не могут покинуть полуостров из-за атаки на Крымский мост. Сейчас в Крыму отдыхают 50 тысяч человек. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что до 9.00 понедельника, 17 июля, железнодорожное движение по мосту будет возобновлено. 

Напомним, что ночью Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотниками, которые нанесли конструкции значительные повреждения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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