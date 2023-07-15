Леонков: ВС Украины могли использовать гидроцикл для атаки на Крымский мост

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Беспилотник, которым Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост, мог быть сконструирован на основе гидроцикла. Таким предположением поделился с гражданами РФ военный эксперт Алексей Леонков, передает NEWS.ru.
Вывод специалист по военному делу сделал, изучив появившиеся в сети фото и видео с места происшествия. То, что он рассмотрел, позволило Леонкову прийти к умозаключению, что украинцы применили небольшой гидроцикл.
«На таком размере они остановились намеренно, чтобы иметь возможность заложить внутрь как можно больше взрывчатки. Потому что взрыв был настолько мощный, что пробил перекрытие, из-за чего пострадали люди», — рассказал эксперт.
Вначале атаку на Крымский мост чиновники называли чрезвычайным происшествием. В частности, именно такую формулировку в своих первых сообщениях о случившемся использовал глава Крыма Сергей Аксенов. И только спустя некоторое время стало известно о том, что это была атака противника. Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт.
В Украине, комментируя инцидент, напоминают, что Крымский мост является законной военной целью. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пригрозил в своих социальных сетях, что все объекты, которые используются Россией для перевозки военных грузов, являются «недолговечными».
Отечественные эксперты призывают к усилению защиты полуострова, поскольку практически никто из них не сомневается в том, что данная атака была не последней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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