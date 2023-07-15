Что известно о ЧП на Крымском мосту 17 июля

В результате ЧП на Крымском мосту погибли женщина и мужчина, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сообщается, что дочь погибших тяжело травмирована и доставлена в больницу Краснодарского края санитарной авиацией.

Движение по мосту приостановлено, передает ТАСС.

Официальной информации о причинах ЧП пока нет, но в Минтрансе РФ уже заявили, что на нескольких пролетах повреждено дорожное полотно, а опоры остались неповрежденными. В СМИ попала информация о том, что ЧП произошло в районе 145-й опоры. Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту также остановлено.

В Темрюкском районе Краснодарского края организовали оперативный штаб для координации действий всех служб и организации помощи людям, которые попали в пробку на Крымском мосту. Автомобилистам рекомендовано отказаться от поездок в этом направлении в ближайшее время.

Это не первый подобный инцидент на Крымском мосту. В прошлом году там был взорван грузовик, в результате чего тоже повредилось несколько пролетов и железнодорожное полотно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»