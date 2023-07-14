«Военный осведомитель»: Генерал Селиверстов был отстранен от должности командира дивизии ВДВ

Вчера, 18:49

Image 16+
«Военный осведомитель»: Генерал Селиверстов был отстранен от должности командира дивизии ВДВ
Фото из открытых источников

По неподтвержденной информации, которую обнародовал телеграм-канал «Военный Осведомитель», от должности командира 106-й гв. воздушно-десантной дивизии отстранен генерал-майор Владимир Селиверстов.

Отмечается, что точная причина этого к настоящему моменту неизвестна. Но высказывается предположение, что возможным поводом для отстранения мог стать «неуступчивый характер комдива». Селиверстов не из тех людей, которые привыкли молчать, когда решаются вопросы касательно личного состава.

На СВО он во главе 106-й дивизии ВДВ с самого первого дня. Вначале это было киевское направление фронта. Тогда он был еще полковником. С января текущего года Селиверстов уже в звании генерал-майора выполняет задачи на бахмутском направлении, пишет Главный региональный.

Подчеркнем, что к настоящему времени официального подтверждения отстранения генерала от Министерства обороны и Генерального штаба нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

«Военный осведомитель»: Генерал Селиверстов был отстранен от должности командира дивизии ВДВ

Вчера, 18:49

Граждане России стремятся на отдых наперекор всему

14-07-2023, 21:34

В Петербурге из-за поджога релейного шкафа задержаны несколько поездов

14-07-2023, 10:19

Названы самые дешевые курорты этим летом

10-07-2023, 09:19

«Суточно.ру»: лучшими курортами для семейного отдыха россияне назвали Евпаторию, Зеленоградск и Сочи

8-07-2023, 11:39

Важное в туризме за неделю июля: пробки перед Крымом, толпы в Анапе и проблемы в Европе

8-07-2023, 08:14

Мобилизованный из Самары подсчитал, сколько заработал в зоне СВО РФ

6-07-2023, 08:39

Минобороны проинформировало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

4-07-2023, 11:09

Песков сообщил о запланированной встрече Путина с Памфиловой

3-07-2023, 13:44

Сообщается о ситуации с пожарами в Хабаровском крае

2-07-2023, 11:29

Володин сообщил о согласии многих бойцов «Вагнера» с предложением Путина

2-07-2023, 11:04

В Прикамье простились с погибшим в СВО РФ 47-летним гранатометчиком

2-07-2023, 09:39

НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

30-06-2023, 11:09

MI6: Сбитый ЧВК «Вагнер» самолет Ил-22М армии РФ является серьезной потерей

29-06-2023, 16:39

Эксперт Сивков: Группировка предателей в Москве осталась и ждет нового мятежа

29-06-2023, 14:49

Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

29-06-2023, 12:29

Путин рассказал о финансировании компании «Вагнер» из государственного бюджета

27-06-2023, 21:34

TN: Туроператоры рассказали о продажах путевок на Кипр и сложностях оформления документов

27-06-2023, 12:59

TravelLine: Отели Крыма в июне снизили стоимость проживания до минимума с 2019 года

27-06-2023, 12:14

«Инфо-помойка»: журналисты уличили Telegram-канал «Рыбарь» в отработке тезисов Минобороны РФ

27-06-2023, 11:22

Возможно, Вам будет интересно

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

14-07-2023, 08:44

0

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль. Ранее у граждан РФ на таможне...

Подробнее
Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

13-07-2023, 11:34

0

Проблема ожирения с каждым годом становиться все более масштабной и сейчас ожирение есть, по меньшей мере, у 14%...

Подробнее
Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

13-07-2023, 18:04

0

ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный через несколько дней после того, как этот островок суши в Черном море посетил...

Подробнее
Названы ответные меры Китая на американские санкции

Названы ответные меры Китая на американские санкции

Вчера, 12:44

0

Доктор юридических наук Юрий Жданов рассказал о том, что происходит в отношениях между США и КНР. По его словам,...

Подробнее
Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

14-07-2023, 13:04

0

Волна непонимания и возмущения по поводу отстранения генерал-майора Ивана Попова от командования 58-армией Южного...

Подробнее
Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о последствиях

Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о последствиях

Вчера, 08:09

0

Российские туристы стали ездить в Турцию не только на отдых, но и чтобы исправить свою внешность. Сейчас многие говорят...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров