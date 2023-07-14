«Военный осведомитель»: Генерал Селиверстов был отстранен от должности командира дивизии ВДВ

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По неподтвержденной информации, которую обнародовал телеграм-канал «Военный Осведомитель», от должности командира 106-й гв. воздушно-десантной дивизии отстранен генерал-майор Владимир Селиверстов.
Отмечается, что точная причина этого к настоящему моменту неизвестна. Но высказывается предположение, что возможным поводом для отстранения мог стать «неуступчивый характер комдива». Селиверстов не из тех людей, которые привыкли молчать, когда решаются вопросы касательно личного состава.
На СВО он во главе 106-й дивизии ВДВ с самого первого дня. Вначале это было киевское направление фронта. Тогда он был еще полковником. С января текущего года Селиверстов уже в звании генерал-майора выполняет задачи на бахмутском направлении, пишет Главный региональный.
Подчеркнем, что к настоящему времени официального подтверждения отстранения генерала от Министерства обороны и Генерального штаба нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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