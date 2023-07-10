В Петербурге из-за поджога релейного шкафа задержаны несколько поездов

По причине поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге в Петербурге были задержаны несколько поездов — один дальнего следования и две пригородные электрички. Об этом проинформировали в пресс-службе ОЖД.

Релейный шкаф на перегоне Обухово-Славянка загорелся сегодня, 14 июля. Предварительно установлено, что причиной этого стал поджог. Из-за возгорания релейного шкафа на некоторое время пришлось задержать составы, которые следовали на Московском направлении. В частности, речь о пассажирском поезде № 110 сообщением Петербург - Астрахань, а также электропоездах № 6804 Мга – Санкт-Петербург и № 6526 Любань - Санкт-Петербург, передает газета «Московский комсомолец».

Напомним, что поджоги релейных шкафов на железной дороге фиксируются практически ежедневно. Причем, в разных регионах РФ. Полиция ищет лиц, устраивающих диверсии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»