Названы самые дешевые курорты этим летом

Этим летом отдых для россиян может обернуться большими тратами. Как стало известно, за год цены на российских курортах выросли на 15%. Спрос на локации черноморского побережья Краснодарского края увеличился в полтора-два раза.

Как сказал гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, больше всего увеличились цены в Новороссийске — на 33% (до 3217 рублей за сутки), Лазаревском — на 27% (до 3740 рублей) и Витязеве — на 19% (до 3248 рублей). В Сириусе цены подскочили на 15% (до 5845 рублей), Геленджике и Адлере — на 15% (до 4756 и 4388 рублей соответственно). Отдых в Анапе подорожал на 14% (до 3429 рублей), проживание в Сочи и Кисловодске стало дороже на 13% (до 5199 и 3296 рублей), Светлогорске и Пятигорске — на 6% (до 5210 и 2874 рублей), Зеленоградске — на 4% (до 5433 рублей). Зато цены на отдых в Севастополе снизились на 7% - до 3011 рублей за сутки, в Ялте также можно отдохнуть дешевле на 8% - 3857 рублей, а в Ейске цены упали на 17% - до 2771 рубля.

По словам Кузнецова, в этом году с отдыхом в Сочи настоящий ажиотаж. Доля бронирований, приходящихся на этот популярный курорт, по сравнению с прошлым сезоном увеличилась с 2,8% до 5%. Так, летом 2021 года доля составляла 1,8%, в 2020-м - 1,5%, 2019-м - 1,8%. Второе место по популярности - у Зеленоградска, третье — у Адлера. Далее идут Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Пятигорск, Лазаревское, Новороссийск, Ялта, Витязево и Севастополь. Ейск остается самым доступным из топ-15 курортов. Также относительно недорого можно отдохнуть в Новороссийске и Витязеве.

На отдых в Крыму нынешним летом приходится 3% бронирований от всех российских городов.

Стоимость аренды за последний год выросла на Кавказских Минеральных водах (на 20%) и в городах-миллионниках (на 18%). Спросом пользуется и познавательный туризм выходного дня. Так, в Волгограде зафиксирован рост арендной платы на 32% за год (до 3390 рублей в среднем за сутки), в Нижнем Новгороде на 29% (4100 рублей), в Перми на 27% (2610 рублей). Что касается городов-миллионников, то снять квартиру сравнительно недорого можно в Челябинске, Омске и Уфе (от 2190 до 2440 рублей в сутки).

Если говорить о курортах Калининградской области, то проживание в Светлогорске окажется сравнительно недорогим (5770 рублей). В Крыму бюджетно можно отдохнуть в Евпатории, а на Кавминводах - в Железноводске (2620 рублей).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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