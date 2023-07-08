Названы самые дешевые курорты этим летом

Сегодня, 09:19

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Названы самые дешевые курорты этим летом
Фото из открытых источников

Этим летом отдых для россиян может обернуться большими тратами. Как стало известно, за год цены на российских курортах выросли на 15%. Спрос на локации черноморского побережья Краснодарского края увеличился в полтора-два раза. 

Как сказал гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, больше всего увеличились цены в Новороссийске — на 33% (до 3217 рублей за сутки), Лазаревском — на 27% (до 3740 рублей) и Витязеве — на 19% (до 3248 рублей). В Сириусе цены подскочили на 15% (до 5845 рублей), Геленджике и Адлере — на 15% (до 4756 и 4388 рублей соответственно). Отдых в Анапе подорожал на 14% (до 3429 рублей), проживание в Сочи и Кисловодске стало дороже на 13% (до 5199 и 3296 рублей), Светлогорске и Пятигорске — на 6% (до 5210 и 2874 рублей), Зеленоградске — на 4% (до 5433 рублей). Зато цены на отдых в Севастополе снизились на 7% - до 3011 рублей за сутки, в Ялте также можно отдохнуть дешевле на 8% - 3857 рублей, а в Ейске цены упали на 17% - до 2771 рубля. 

По словам Кузнецова, в этом году с отдыхом в Сочи настоящий ажиотаж. Доля бронирований, приходящихся на этот популярный курорт, по сравнению с прошлым сезоном увеличилась с 2,8% до 5%. Так, летом 2021 года доля составляла 1,8%, в 2020-м - 1,5%, 2019-м - 1,8%. Второе место по популярности - у Зеленоградска, третье — у Адлера. Далее идут Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Пятигорск, Лазаревское, Новороссийск, Ялта, Витязево и Севастополь. Ейск остается самым доступным из топ-15 курортов. Также относительно недорого можно отдохнуть в Новороссийске и Витязеве.

На отдых в Крыму нынешним летом приходится 3% бронирований от всех российских городов.

Стоимость аренды за последний год выросла на Кавказских Минеральных водах (на 20%) и в городах-миллионниках (на 18%). Спросом пользуется и познавательный туризм выходного дня. Так, в Волгограде зафиксирован рост арендной платы на 32% за год (до 3390 рублей в среднем за сутки), в Нижнем Новгороде на 29% (4100 рублей), в Перми на 27% (2610 рублей). Что касается городов-миллионников, то снять квартиру сравнительно недорого можно в Челябинске, Омске и Уфе (от 2190 до 2440 рублей в сутки). 

Если говорить о курортах Калининградской области, то проживание в Светлогорске окажется сравнительно недорогим (5770 рублей). В Крыму бюджетно можно отдохнуть в Евпатории, а на Кавминводах - в Железноводске (2620 рублей).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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