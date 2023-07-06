«Суточно.ру»: лучшими курортами для семейного отдыха россияне назвали Евпаторию, Зеленоградск и Сочи

Данные опроса сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» указывают на то, что россияне, которые отдают предпочтение семейному отдыху, выбирают Евпаторию, Зеленоградск и Сочи. Как выяснилось, 18% участников опроса выбрали Евпаторию, 17% — Зеленоградск и Сочи. В десятку лучших мест отдыха также вошли Анапа (13%), Геленджик (10%), Адлер (8%), Сириус (5%), Солнечногорск (4%), Махачкала (4%) и Ейск (4%).

Респонденты также назвали в качестве курортов Дербент, Ялту, Севастополь, Судак, Гурзуф, Кореиз и Алушту. Стоимость аренды на российских курортах летом увеличилась на 10% по сравнению с минувшим годом, и составляет около 4,1 тысячи рублей в сутки. В Ейске и Евпатории жилье посуточно можно снять за 2,8 тысячи рублей.

Средняя стоимость аренды в Махачкале составляет 3,1 тысячи рублей, в Анапе — 3,4 тысячи рублей, в Адлере — 4,4 тысячи рублей, в Геленджике — 4,8 тысячи рублей, в Солнечногорске — 5,2 тысячи рублей, в Сочи — 5,2 тысячи рублей, в Зеленоградске — 5,4 тысячи рублей, в Сириусе — 5,8 тысяч рублей. В Феодосии, Судаке и Туапсе можно найти аренду до 3 тысяч рублей в сутки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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