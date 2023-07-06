Важное в туризме за неделю июля: пробки перед Крымом, толпы в Анапе и проблемы в Европе

Опубликованы кадры погружения бастикафа «Титан» к «Титанику»
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Огромные пробки образовались перед Крымом, пишет РИА «Новости». 3 июля пробка перед въездом на Крымский мост растянулась на 13 километров. Нормализовать движение удалось только к 5 июля. Власти, тем не менее, не исключают новых пробок.
Из-за того, что россиян теперь не рады видеть во многих странах, они начали осваивать отечественные курорты. В итоге в Анапе людей так много, что на пляжах они уже загорают стоя. При этом власти утверждают, что не все пляжи забиты и места для отдыхающих достаточно.
А вот в Европу отправиться на отдых из РФ стало сложнее. Многие страны ЕС ужесточили для россиян правила выдачи виз.
Но, возможно, это подтолкнет их ездить в Китай, так как вскоре между РФ и КНР будет действовать безвизовый режим.
Если же говорить о ценах, то эксперты ждут увеличения стоимости туров. Они не исключают, что туры могут подорожать на 10-15%. И если рубль просядет больше, то и туры подорожают еще более существенно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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