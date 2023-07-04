Мобилизованный из Самары подсчитал, сколько заработал в зоне СВО РФ

Сегодня, 08:39

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Мобилизованный из Самары подсчитал, сколько заработал в зоне СВО РФ
Фото из открытых источников

Военнослужащий из Самары рассказал о том, сколько ему удалось заработать за время пребывания на фронте.

В интервью «63.RU» он сообщил, что был на передовой несколько месяцев. И за это время ему ежемесячно платили 195-197 тыс. рублей. Деньги поступали либо 10 числа, либо на следующий день.

Его основная карта была у родителей, которые, по его словам, деньги копили, а ему переводили сумму, которую он просил и обналичивал ее, когда приезжал в населенный пункт, где был банкомат. Деньги он тратил на одежду, обувь, продукты и сигареты.

Всего ему удалось заработать около 1,5 млн рублей и деньги он уже потратил. Со слов военного, как раз ради денег он решил добровольно пойти на фронт.

Отметим, Минобороны РФ не сообщает о том, какие потери понесли российские силы за все время боевых действий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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