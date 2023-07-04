Мобилизованный из Самары подсчитал, сколько заработал в зоне СВО РФ

АТОР: отдых по системе «все включено» в Краснодарском крае стоит от 150 тысяч
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В интервью «63.RU» он сообщил, что был на передовой несколько месяцев. И за это время ему ежемесячно платили 195-197 тыс. рублей. Деньги поступали либо 10 числа, либо на следующий день.
Его основная карта была у родителей, которые, по его словам, деньги копили, а ему переводили сумму, которую он просил и обналичивал ее, когда приезжал в населенный пункт, где был банкомат. Деньги он тратил на одежду, обувь, продукты и сигареты.
Всего ему удалось заработать около 1,5 млн рублей и деньги он уже потратил. Со слов военного, как раз ради денег он решил добровольно пойти на фронт.
Отметим, Минобороны РФ не сообщает о том, какие потери понесли российские силы за все время боевых действий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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