Минобороны проинформировало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

Пять беспилотников утром во вторник, 4 июля, атаковали столичный регион России. Подробности оперативно рассказали в Министерстве обороны страны на своем канале в Телеграм.

Утверждается, что попытка Киева ударить по объектам, расположенным на территории Новой Москвы и Подмосковья, была пресечена.

В Минобороны РФ приводят следующие данные работы по БПЛА. Четверо из пяти аппаратов, как заявляется, сбиты системами противовоздушной обороны столицы и столичного региона. Еще один дрон противника был подавлен комплексом радиоэлектронной борьбы и упал на территории Одинцовского района Московской области.

В Минобороны также отчитались о том, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.

Тем временем в социальных сетях ширится видео пожара жилого дома в Подмосковье. Утверждается, что помещение загорелось после того, как на него рухнул сбитый беспилотник.

В интернете люди в панике начинают интересоваться, почему БПЛА противника все еще долетают до Москвы. Если дроны запускают с Украины, они что, спокойно и беспрепятственно добираются до самой столицы РФ? Тогда не удар ли это по репутации сил ПВО РФ, да и страны в целом? Если дроны запускаются с территории России, вновь вопрос: кто это делает и почему все еще делает?

Напомним, ранее беспилотники противника атаковали даже Кремль...

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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