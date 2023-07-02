Минобороны проинформировало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

Российские туристы сравнивают Сирию с Италией
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Пять беспилотников утром во вторник, 4 июля, атаковали столичный регион России. Подробности оперативно рассказали в Министерстве обороны страны на своем канале в Телеграм.
Утверждается, что попытка Киева ударить по объектам, расположенным на территории Новой Москвы и Подмосковья, была пресечена.
В Минобороны РФ приводят следующие данные работы по БПЛА. Четверо из пяти аппаратов, как заявляется, сбиты системами противовоздушной обороны столицы и столичного региона. Еще один дрон противника был подавлен комплексом радиоэлектронной борьбы и упал на территории Одинцовского района Московской области.
В Минобороны также отчитались о том, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.
Тем временем в социальных сетях ширится видео пожара жилого дома в Подмосковье. Утверждается, что помещение загорелось после того, как на него рухнул сбитый беспилотник.
В интернете люди в панике начинают интересоваться, почему БПЛА противника все еще долетают до Москвы. Если дроны запускают с Украины, они что, спокойно и беспрепятственно добираются до самой столицы РФ? Тогда не удар ли это по репутации сил ПВО РФ, да и страны в целом? Если дроны запускаются с территории России, вновь вопрос: кто это делает и почему все еще делает?
Напомним, ранее беспилотники противника атаковали даже Кремль...
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». 30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с...Подробнее
Священные Писания не исключают существования внеземного разума и жизни за пределами Земли. Об этом в день НЛО, который...Подробнее
27 июня правительство Финляндии объявило об ужесточении правил въезда для граждан России. Собственникам недвижимости,...Подробнее
Отдых в Турции для российских туристов уже не такой безоблачный, как был раньше. Россиянам приходится экономить на...Подробнее
Чтобы накопить на отпуск и не испортить его финансовыми проблемами, необходимо начинать откладывать на путешествие за...Подробнее
В Колпино находившийся за рулем иномарки "Мазда" мужчина сбил двоих молодых людей. Причем произошло это на переходе....Подробнее
В Курортном районе Северной столицы произошла дорожная авария, участниками которой стали мотороллер и иномарка. В итоге...Подробнее
Французские средства массовой информации сообщают о решении президента Франции Эммануэля Макрона перенести на другой,...Подробнее
Руководитель нижней палаты российского законодательного органа Вячеслав Володин рассказал о ситуации с предложением со...Подробнее