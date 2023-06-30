Песков сообщил о запланированной встрече Путина с Памфиловой

Сегодня, 13:44

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Песков сообщил о запланированной встрече Путина с Памфиловой
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о намеченной встрече между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Эллой Памфиловой, которая занимает должность руководителя центрального избирательного комитета. Он уточнил, что эта встреча запланирована на 3 июля. 

Песков, комментируя сообщение об этой встрече, обратился к ее причинам и целям. Он напомнил, что скоро приближается начало избирательной компании. Именно поэтому, отметил он, актуальным является обсуждение вопросов, связанных с ней. Песков сообщил, что именно эти вопросы должны стать основными в ходе запланированной встречи между Путиным и Памфиловой. 

«Наряду с другими будет и встреча с председателем ЦИКа Эллой Памфиловой. Тема понятна: приближается у нас избирательная кампания и как раз об этом пойдет речь на сегодняшней встрече», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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