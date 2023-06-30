Сообщается о ситуации с пожарами в Хабаровском крае

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий
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В ведомстве Хабаровского края по вопросам сельского хозяйства сообщается о ситуации с пожарами в регионе. Уточняется, что всего в последнее время зафиксировано 19 возгораний в лесах, а общая площадь, на которой распространился огонь, оценивается в более чем 15 тысяч гектаров.
Сообщается, что для тушения возгораний привлечено 153 пожарных и используется 7 единиц техники. Также отмечается, что 2 пожара локализованы.
«На территории края зарегистрировано 19 лесных пожара, огнем охвачено 15,36 тысяч гектаров леса. За сутки удалось локализовать два возгорания», – сообщается в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за ситуации с пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что многие пожары распространились в гористой местности, куда сложнее пробираться для их тушения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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