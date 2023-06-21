Военкор Стешин осудил «похороны» Буданова

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Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин после возвращения главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова в информационное пространство и его выступление в прямом эфире украинского ТВ разразился гневным опусом в своем Телеграм-канале. Он был адресован тем, кто распространял слухи о гибели/ранении/коме украинского генерала.
Стешин напомнил, что он призывал не вестись на информацию, которая была вброшена со ссылкой на авторитетное немецкое издание «Stern». По итогу выяснилось, что подобной статьи на его страницах никогда не было. «Stern» опроверг, но в ряде российских пабликах уже шел, как пишет Стешин, «практически праздник с иллюминацией».
«Предупреждал же, что будут шлепать по губам оглоблей, нет — хоронили Буданова поверх Залужного и рвали баяны, — возмущается военкор в своем ТГ-канале «Русский тарантасъ». — Говорят, очень интересные пути распространения этой дезинформации всплыли».
Стешин отметил, что распространением не соответствующей действительности информации о Кирилле Буданове некоторые занимались «из патриотического огня в сердце», некоторые — в силу своего слабоумия. Но были и такие, которые это делали со злым умыслом, передает «Ньюс.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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