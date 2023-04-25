Более 80% участников опроса считают Евгения Пригожина лицом российской спецоперации на Украине

Сегодня, 20:05

0

Image 16+
Более 80% участников опроса считают Евгения Пригожина лицом российской спецоперации на Украине
Евгений Пригожин

Большинство участников опроса назвали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина лицом СВО. 

Среди вариантов ответов также были глава Минобороны Сергей Шойгу, Герой России Сергей Суровикин, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ЧР Рамзан Кадыров. Пригожин лидирует с огромным отрывом — всего за час он набрал более 80% голосов, в то время как у остальных участников от 2 до 8% голосов. Опрос размещен в Телеграм-канале «Старая площадь». 

 

Популярность Евгения Пригожина растет, поскольку глава ЧВК «Вагнер» активно общается с гражданами и прессой посредством телеграм-канала, на котором уже более двухсот тысяч подписчиков. 

«Музыканты» продолжают добиваться серьезных успехов на передовой. С момента начала СВО они освободили ряд населенных пунктов, включая Попасную и Соледар. Сейчас ведутся кровопролитные бои за Бахмут. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Врач Катулин: Половину погибших на СВО можно было бы спасти

Сегодня, 13:39

В Можайском районе Московской области обнаружили упавший беспилотник

Вчера, 12:04

Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

Вчера, 08:36

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

25-04-2023, 20:23

В Белгороде из-за найденной авиабомбы эвакуируют три тысячи человек

22-04-2023, 14:29

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом

21-04-2023, 13:19

В Сети опубликовали полное видео падения и взрыва авиабомбы с Су-34 в Белгороде

21-04-2023, 12:04

«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие

20-04-2023, 11:59

SHOT: Упавший под Тулой беспилотник со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель

20-04-2023, 10:04

Путин собирается провести работу совета по местному самоуправлению

19-04-2023, 21:29

В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

19-04-2023, 15:56

Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН

18-04-2023, 16:15

«Только честный бой»: военный эксперт объяснил, что означает предостережение Пригожина о «договорняке с Западом»

15-04-2023, 17:57

Врач Серебренникова: снизить риск вирусных заболеваний в межсезонье можно посредством закаливания

14-04-2023, 21:44

В Астрахани письма школьников участникам СВО были обнаружены в мусорном баке

13-04-2023, 21:04

Демографы ВШЭ оценили вековую потребность в мигрантах для сохранения населения РФ

13-04-2023, 08:29

«Система требует санации»: Пригожин обратил внимание на неспособность чиновников защищать интересы России

13-04-2023, 01:40

Нужно аккумулировать свои усилия: Пригожин назвал главные задачи общества в России

10-04-2023, 16:37

В Новосибирской области не дали отсрочку отцу троих детей

10-04-2023, 16:14

Telegram-канал «Улететь» сообщил, что Болгария стала хуже выдавать визы российским гражданам

10-04-2023, 15:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

25-04-2023, 20:23

0

Основатель ЧВК «Вагенра» Евгений Пригожин посетил тренировочный лагерь организации. Он лично пообщался с...

Подробнее
«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

25-04-2023, 07:59

0

Туристы из РФ снова стремятся попасть в Европу, чтобы провести там отпуск. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что...

Подробнее
Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

Вчера, 08:36

0

Рекламы ЧВК «Вагнер» становится все больше в Югре: жителей региона убеждают вступить в ряды «оркестра» на личных...

Подробнее
РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч

РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч

25-04-2023, 16:14

0

Гражданам РФ объяснили, в каких государствах ближнего зарубежья они могли бы провести свой летний отпуск, уложившись в...

Подробнее
В Можайском районе Московской области обнаружили упавший беспилотник

В Можайском районе Московской области обнаружили упавший беспилотник

Вчера, 12:04

0

«Нашествие» БПЛА на Московскую область России продолжается. Еще один неопознанный беспилотник обнаружили в Можайском...

Подробнее
Этот перекресток нами пока не взят. Мы находимся рядом — Пригожин о «клещах» для ВСУ в Бахмуте

Этот перекресток нами пока не взят. Мы находимся рядом — Пригожин о «клещах» для ВСУ в Бахмуте

Вчера, 17:24

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слухи о возможном окружении бойцов украинской армии после взятия...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Турция может лишиться многих российских туристов, если владельцы отелей не снизят стоимость номеров

Турция может лишиться многих российских туристов, если владельцы отелей не снизят стоимость номеров

25-04-2023, 07:19

0

Ассоциация туроператоров России сообщает, что на фоне существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может...

Подробнее
Производство алкогольных напитков в Санкт-Петербурге за год выросло примерно на треть

Производство алкогольных напитков в Санкт-Петербурге за год выросло примерно на треть

25-04-2023, 16:39

0

За период с января по март текущего года в Северной столице по сравнению с аналогичным периодом минувшего года...

Подробнее
Специалисты рассказали о потенциальных опасностях для продаж корейских автомашин в РФ

Специалисты рассказали о потенциальных опасностях для продаж корейских автомашин в РФ

Сегодня, 08:34

0

Из-за санкций против РФ, на российский рынок стали завозить больше машин из Азии. При этом Южная Корея тоже...

Подробнее
У россиян не хватает денег на продукты питания. Магазины бьют тревогу

У россиян не хватает денег на продукты питания. Магазины бьют тревогу

25-04-2023, 17:14

0

В начале 2023 года россияне стали существенно экономить на продуктах питания. Статистика за первый квартал этого года...

Подробнее