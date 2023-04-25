Более 80% участников опроса считают Евгения Пригожина лицом российской спецоперации на Украине

Большинство участников опроса назвали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина лицом СВО.

Среди вариантов ответов также были глава Минобороны Сергей Шойгу, Герой России Сергей Суровикин, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ЧР Рамзан Кадыров. Пригожин лидирует с огромным отрывом — всего за час он набрал более 80% голосов, в то время как у остальных участников от 2 до 8% голосов. Опрос размещен в Телеграм-канале «Старая площадь».

Популярность Евгения Пригожина растет, поскольку глава ЧВК «Вагнер» активно общается с гражданами и прессой посредством телеграм-канала, на котором уже более двухсот тысяч подписчиков.

«Музыканты» продолжают добиваться серьезных успехов на передовой. С момента начала СВО они освободили ряд населенных пунктов, включая Попасную и Соледар. Сейчас ведутся кровопролитные бои за Бахмут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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