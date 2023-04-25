Более 80% участников опроса считают Евгения Пригожина лицом российской спецоперации на Украине

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре
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Большинство участников опроса назвали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина лицом СВО.
Среди вариантов ответов также были глава Минобороны Сергей Шойгу, Герой России Сергей Суровикин, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ЧР Рамзан Кадыров. Пригожин лидирует с огромным отрывом — всего за час он набрал более 80% голосов, в то время как у остальных участников от 2 до 8% голосов. Опрос размещен в Телеграм-канале «Старая площадь».
Популярность Евгения Пригожина растет, поскольку глава ЧВК «Вагнер» активно общается с гражданами и прессой посредством телеграм-канала, на котором уже более двухсот тысяч подписчиков.
«Музыканты» продолжают добиваться серьезных успехов на передовой. С момента начала СВО они освободили ряд населенных пунктов, включая Попасную и Соледар. Сейчас ведутся кровопролитные бои за Бахмут.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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