Эксперты рассказали об особенностях нынешнего туристического сезона

Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала о признаках, указывающих на то, что человек ест много сахара. Избыток...Подробнее
Эксперты в области туризма Христофор Константиниди и Александр Осауленко рассказали, что в нынешнем туристическом сезоне важнейшим критерием является безопасность. Осауленко считает, что отдыхающий должен быть уверен, что в чрезвычайных обстоятельствах ему окажут помощь. Эксперт отметил, что важным моментом является оперативность государства в вопросе помощи гражданам возвращения на родину. Наряду с этим немаловажными вопросами является комфорт на всех этапах турпоездки — от трансфера до условий в номере отеля.
В свою очередь Константиниди заявил, что экологический туризм является быстро развивающейся сферой внутреннего туризма России. По словам эксперта, ковид и локдаун стали первым триггером. Дополнительное перераспределение в сторону автомобильного туризма дало закрытие ряда аэропортов на юге страны. Эксперты также обратили внимание на то, что сейчас стало меньше направлений выездного туризма. Однако Турция, Арабские Эмираты и Египет остаются основными туристическими векторами. Также россияне отдыхают и в более экзотических местах — Таиланде и Вьетнаме. Кроме того, есть еще Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Абхазия и Грузия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала о признаках, указывающих на то, что человек ест много сахара. Избыток...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о судьбе подполковника Романа Винивитина. По его словам, офицер ВС...Подробнее
Министерство обороны России отправило отражать атаки диверсантов из ополчения РДК* (признан террористическим в РФ и...Подробнее
Российская туротрасль отмечает, что цены как на внутренние, так и на международные туры выросли в среднем на 50%....Подробнее
Руководитель британского правительства Риши Сунак сделал заявление по вопросу о причинах прорыва на Каховской...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о своей непричастности к захвату радиоэфиру в Екатеринбурге. Жители...Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о получении президентом Российской Федерации...Подробнее
Россияне тратят в среднем 200 тысяч рублей на недельный отдых в Турции на двоих. Семья из трех человек должна выложить...Подробнее
При болезнях поджелудочной железы самочувствие будет постоянно ухудшаться. Сбой в работе поджелудочной опасен для всех...Подробнее
В немецком издании «Der Spiegel» опубликована статья, авторы которой обратились к теме взаимоотношений между Польшей и...Подробнее
Комментировать