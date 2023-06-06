Эксперты рассказали об особенностях нынешнего туристического сезона

Эксперты в области туризма Христофор Константиниди и Александр Осауленко рассказали, что в нынешнем туристическом сезоне важнейшим критерием является безопасность. Осауленко считает, что отдыхающий должен быть уверен, что в чрезвычайных обстоятельствах ему окажут помощь. Эксперт отметил, что важным моментом является оперативность государства в вопросе помощи гражданам возвращения на родину. Наряду с этим немаловажными вопросами является комфорт на всех этапах турпоездки — от трансфера до условий в номере отеля.

В свою очередь Константиниди заявил, что экологический туризм является быстро развивающейся сферой внутреннего туризма России. По словам эксперта, ковид и локдаун стали первым триггером. Дополнительное перераспределение в сторону автомобильного туризма дало закрытие ряда аэропортов на юге страны. Эксперты также обратили внимание на то, что сейчас стало меньше направлений выездного туризма. Однако Турция, Арабские Эмираты и Египет остаются основными туристическими векторами. Также россияне отдыхают и в более экзотических местах — Таиланде и Вьетнаме. Кроме того, есть еще Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Абхазия и Грузия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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