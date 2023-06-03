Жительница Екатеринбург попала в больницу с опасной инфекцией из-за роллов

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В Екатеринбурге зафиксировано массовое отравление: 22 человека подхватили опасную инфекцию — сальмонеллез после употребления роллов от компании «Ёбидоёби». Одной из них стала 23-летняя жительница города Дарья Будникова, которая 1 июня заказала доставку роллов. Ими полакомились шесть человек, включая ее родителей и брата с девушкой. Утром 3 июня у Дарьи прихватил живот, поднялась температура, появились тошнота, диарея и сильная слабость.
Прибывший по вызову врач диагностировал у девушки интоксикацию организма, вызванную кишечной инфекцией. Дарью пришлось госпитализировать с температурой 39,3. После капельницы девушке стало немного легче, но живот все еще болит. Ее брат тоже отравился, но лечится дома. Другие члены семьи также пожаловались на симптомы отравления. Все они будут проходить экспертизу.
Массовое отравление вызвало интерес у правоохранителей, было открыто дело, которое уже находится на особом контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Между тем компания «Ёбидоёби» вернула пострадавшей семье деньги за заказ и предложила оплатить расходы на лекарства. Точка «Ёбидоёби», расположенная на Щербакова, 20, принадлежит ИП Конькова И. В., зарегистрированному в Красноярске. Ее закрыли, а документы передали в суд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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