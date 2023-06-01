Жителям Смоленской области рассказали, куда бежать в случае атак БПЛА

Вчера беспилотники противника предприняли попытку атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской области. Происшествие вызвало огромный резонанс среди местных жителей. Люди осознали, что опасность может возникнуть неожиданно, когда ее совсем не ждешь. В этой связи страницу администрации Смоленска в соцсети буквально завалили вопросами, куда бежать и где прятаться в случае атаки беспилотников.

Ответ некоторых огорчил. В администрации посоветовали гражданам в случае налета дронов прятаться в подвалах и цокольных этажах зданий.

«Также в качестве укрытий от БПЛА могут использоваться и погреба. При этом жителям не сообщили, где есть официальные укрытия, что брать с собой», - пишет издание readovka67.ru.

Журналисты при этом напомнили, что многие подвалы и погреба не могут использоваться как укрытия при угрозе с воздуха, поскольку их состояние оставляет желать лучшего. Весной в результате паводка и отсутствия ливневок часть из них просто затопило.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700