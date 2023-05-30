Forbes: Кутаиси может вместо Стамбула стать новым хабом в Европу для туристов РФ

Стамбул вскоре может утратить свою привлекательность для тех туристов, кто использовал его в качестве хаба для перемещения в Европу. Об этом сообщает издание Forbes.

После возобновления авиасообщения с Грузией это направление может стать приоритетным для туристов из России, которые собираются посетить страны Европы. С июня по понедельникам, средам и пятницам по воздушным маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва авиакомпанией Red Wings будут совершаться чартерные рейсы.

В то же время еще 30 мая на сайте Red Wings не было ни сообщений о предстоящих полетах, ни возможности купить билет. По словам председателя правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрия Горина, пока между странами есть всего семь регулярных рейсов в неделю от «Азимута» и Georgian Airways, и только по маршруту Москва-Тбилиси. Теперь же, когда стало доступно и Кутаиси, откуда есть европейский лоукостер Wizz Air, ситуация с существующим ныне хабом может измениться.

По мнению руководителя направления «Авиабилеты» «Сервиса путешествий Туту» Дениса Покрасенко, конечная стоимость на весь маршрут в Европу будет примерно одинаковой и если лететь из Стамбула, и если выбрать Кутаиси. Но есть направления, которые будут более выгодными при перелете из грузинского города.

«По направлениям Москва — Париж, Москва — Рим, Москва — Салоники, по нашим предположениям, можно будет улететь за 20 000–25 000 рублей, — говорит он. — А сейчас перелеты по этим маршрутам через Стамбул обходятся как минимум в 30 000 рублей», — отметил Покрасенко.

Правда, есть существенный минус варианта с Кутаиси: на сайте Wizz Air купить билет по российской банковской карте нельзя. В этом случае могут помочь агрегаторы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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