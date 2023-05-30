Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала

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Оксана Иванова, активистка из Екатеринбурга, ведет борьбу с Шигирским идолом. Она считает, что политтехнологи пытаются сделать его символом Свердловской области. В частности, она считает, что Шигирский идол намерено используется с целью сломать культурный код Урала. По мнению активистки, региональной идентичности стоит делать ставку на христианскую историю Урала. Она утверждает, что вдохновляющим событием для региона может стать возрождение Екатерининского собора. Шигирский идол не связан ни с народом, ни с культурой, ни с Екатеринбургом, который основали русские православные люди, отмечает Иванова. Они заложили храм святой Екатерины, к чему Шигирский идол не имеет никакого отношения, заявила женщина.
Активистка ранее обращалась к Евгению Пригожину, главе ЧВК «Вагнер», с просьбой оказать помощь в борьбе с Шигирским идолом.
На театральном фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге, который пройдет в конце июня, будет представлен спектакль о Шигирском идоле. Речь идет о постановке «Идол» по пьесе Евгения Перминова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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