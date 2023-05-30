«АиФ»: Названы средняя стоимость туров по основным направлениям

Многие россияне в сезон отпусков предпочитают отдыхать на берегу моря. Они выбирают такие популярные курорты, как Сочи, Анапа, Геленджик и Крым. Граждане РФ также отправляются на Байкал, Камчатку, Кольский полуостров, в Карелию и Алтай.

Вице-президент Ассоциации туроператоров Российской Федерации Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что российские курорты являются самым бюджетным направлением для отдыха. Он упомянул, что за путевку в Турцию на двоих придется заплатить в среднем почти 150 тысяч рублей, отдых в Египте стоит 120 тысяч рублей, в ОАЭ – 115 тысяч рублей, в Таиланде – 179 тысяч рублей, а на Кубу можно отправиться, выложив 222 тысячи рублей. Средняя стоимость путевки на российские курорты составляет около 70 000 рублей в неделю на двоих.

В этом году около 15 миллионов россиян отправятся на российские курорты, а еще 5 миллионов отдохнут за границей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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