«АиФ»: Названы средняя стоимость туров по основным направлениям

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Многие россияне в сезон отпусков предпочитают отдыхать на берегу моря. Они выбирают такие популярные курорты, как Сочи, Анапа, Геленджик и Крым. Граждане РФ также отправляются на Байкал, Камчатку, Кольский полуостров, в Карелию и Алтай.
Вице-президент Ассоциации туроператоров Российской Федерации Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что российские курорты являются самым бюджетным направлением для отдыха. Он упомянул, что за путевку в Турцию на двоих придется заплатить в среднем почти 150 тысяч рублей, отдых в Египте стоит 120 тысяч рублей, в ОАЭ – 115 тысяч рублей, в Таиланде – 179 тысяч рублей, а на Кубу можно отправиться, выложив 222 тысячи рублей. Средняя стоимость путевки на российские курорты составляет около 70 000 рублей в неделю на двоих.
В этом году около 15 миллионов россиян отправятся на российские курорты, а еще 5 миллионов отдохнут за границей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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