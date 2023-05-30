Военный эксперт Сивков обозначил сложность пресечения обстрелов территории Белгородской области

Обстрелы Белгородской области в настоящее время пресечь сложно, поскольку противник использует маневренные установки и очень быстро меняет место дислокации. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает «НСН».

В силу использования противником маневренных установок контрбатарейную борьбу в ее классическом виде вести сложно. Сивков видит решением проблемы только проведение воздушной операции. Авиации необходимо будет уничтожить всю артиллерию, которая находится в регионе. Эксперт предположил, что противник будет подтягивать туда новое вооружение.

А меж тем в Украине открещиваются от попытки вторжения в Белгородскую область России. Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что на территорию РФ зашли не украинские войска, а россияне - члены «Русского добровольческого корпуса»* (признана в РФ экстремистской и запрещена, - Ред.), которые проводят «освободительную операцию».

К слову, РДК* распространили в Сети видео, в котором призвали жителей Шебекинского района спуститься в подвалы и укрытия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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