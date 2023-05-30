Сезон открыт: чем привлекают туристов пляжи юга России

На южном побережье России стартовал пляжный сезон. На пляжах уже многолюдно, но мало кто купается, ведь вода еще не прогрелась. В последние несколько лет новинкой являются экопляжи, которых с каждым годом становится все больше. Сегодня в Сочи уже обустроено почти два километра пляжей, которые соответствуют экологическим стандартам.

Экологические пляжи, такие как «Остров» и «Маяк», появились в Сочи в минувшем году. На побережье можно арендовать бунгало. Известно, что на «Острове» появились бунгало повышенной комфортности — с холодильником и вентилятором. К подобным местам отдыха относится и прибрежная зона в поселке Дагомыс. Для семейного отдыха эксперты рекомендуют курорт Феодосию в Крыму, где есть песчаные пляжи. Побережье в Анапе тоже подходит для семей с маленькими детьми. В таких поселках рядом с Алуштой, как Семидворье, Рыбачье и Малореченское, тоже есть удобные и спокойные территории для отдыха.

Для молодежи подойдет Массандровский пляж в Ялте, где есть кофейни, фастфуд и различные водные развлечения. По словам эксперта в сфере туризма Сергея Ромашкина, туристы предпочтут пляжи, находящиеся неподалеку от их отеля, и в связи с этими запросами количество комфортабельных гостиниц постоянно растет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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