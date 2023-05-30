В АТОР проинформировали о средней стоимости туристической путевки на лето 2023

Вчера, 23:59

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В АТОР проинформировали о средней стоимости туристической путевки на лето 2023
Фото из открытых источников

В АТОР рассказали, во сколько в среднем обойдется для россиян путевка на летний отдых. Об этом сообщает издание «АиФ».

Как заявила на церемонии награждения Национальной туристической премии le'TO 2023 исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, этим летом по средней оценке соотечественникам придется выложить от 70 до 150 тысяч рублей. При этом речь идет об отдыхе в течение десяти дней семьи из трех человек. В стоимость путевки входит и трансфер — перелет и размещение отдыхающих.

Ломидзе также отметила, что, кроме Крыма, внутри России наблюдается рост туризма. В этом году средняя продолжительность тура стала длиннее на день, но выросла и цена — на 10-15%.

«Перед началом сезона мы прогнозировали рост внутреннего туризма на 15%, – сказала она. – По факту рост идет по всем направлениям, кроме Крыма. Основные курорты до конца сезона примут около 15 млн путешественников», — заявила Ломидзе.

Летом-2023 россияне чаще выбирают Краснодарский край, Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Дагестан и республики Северного Кавказа. В то же время порядка 5 миллионов россиян летом уедут отдыхать за границу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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