Военный эксперт Клупов обозначил настоящие цели украинских беспилотников в Москве

Ветеран военной разведки, полковник в отставке Рустем Клупов убежден, что атаковавшие вчера Москву беспилотники имели реальными целями не столько гражданские дома, сколько военные объекты - центры принятия решений, тот же Кремль или здание Минобороны, военные заводы.

Он опасается, что налеты БПЛА противника на столицу России могут стать более частыми и, что вызывает наибольшую встревоженность, - более точными. В этой связи жителям Москвы, которые проживают поблизости с объектами, которые можно считать военными целями, предельная осторожность не помешает.

Хотя по логике вещей именно для них угроза должна быть минимальной. Стратегические объекты все прикрыты средствами ПВО.

«Насторожиться стоит людям, которые живут возле военных объектов — беспилотники неприятеля будут стараться поразить их. С другой стороны, именно эти военные объекты в первую очередь и прикрывает наше ПВО. Поэтому, где безопасно, не угадаешь», — честно признал Клупов.

В отличие от других военных экспертов, которые допускают, что атаковавшие Москву дроны запускались с территории России, бывший военный разведчик придерживается иного мнения.

«По тем кадрам, которые я видел, могу сказать, что они все-таки прилетели из Украины. Все указывает на то, что с западного направления. Впрочем я не стал бы исключать, что в будущем дроны будут дотягиваться до севера и северо-востока Москвы, чтобы наносить удары», — подытожил Рустем Клупов в беседе с «Военным делом».

Согласно сводке Минобороны РФ, вчера на столицу РФ летело 8 дронов, все они были поражены системами ПВО или РЭБ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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