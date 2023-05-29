Губернатор Гладков заявил об ухудшении ситуации в Белгородской области после обстрела Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что по Шебекино снова был нанесен массированный удар.

По его словам, произошло это минувшей ночью около 3 часов.

Глава региона заявил, что в результате атаки есть раненные. Несколько человек получили множественные осколочные ранения, и им сейчас оказывается необходимая помощь. Губернатор заявил, что уже идет оценка нанесенного ущерба и вскоре начнутся восстановительные работы.

Помимо этого он сообщил, что уже принято решение о вывозе детей из Шебекинского и соседнего Грайворонского горокругов в безопасные регионы.

Отметим, обстрелы Белгородской области начались после того, как РФ объявила «военную спецоперацию» на территории Украины и отправила туда свои войска. При этом в последнее время атаки участились и стали более масштабными. Эксперты связывают это с подготовкой Украиной контрнаступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700