Турция стала дороже для российских туристов, а Египет и ОАЭ — дешевле

Туры в Турцию уже не такие доступные для российских туристов, как в предыдущие годы. Отдыхать на курортах страны стало дороже. Но есть и хорошая новость — можно отправиться в Египет или Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны цены для путешественников из России, наоборот, снижают. Об этом сообщает «Турпром», ссылаясь на данные Росстата.

Так, из них следует, что в апреле нынешнего года самый высокий ценник на отдых был за такой страной, как Египет. На втором месте по стоимости были ОАЭ, а Турция — на третьем.

В преддверии лета ситуация с ценами существенно изменилась.

«В Египте ценник упал на 7% в месячном исчислении, а в ОАЭ — на 9%», — говорится в исследовании.

А в Турции, он, наоборот, вырос на 11,5%. В годовом выражении отдых в стране подорожал на все 17,5%.

Это может говорить о том, что российские отпускники станут все чаще останавливать свой выбор в пользу курортов Египта и ОАЭ летом 2023 года, хотя ранее большинство граждан страны предпочитали отправляться туда на новогодние каникулы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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