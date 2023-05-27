Отдых на море в России: куда поехать в отпуск

В преддверии сезона отпусков многие россияне задумываются над тем, куда отправиться на отдых. Из-за сложной международной обстановки многие традиционные места отдыха за рубежом стали для туристов из России недоступны. В связи с этим портал news.ru перечислил пять мест, где готовы принять туристов и удовлетворить любой вкус и кошелек. Для тех, кто хочет насладиться солнцем и морем, подойдут такие курорты, как Сочи, Крым, Калининград и Владивосток.

Как известно, Сочи еще с советских времен славится прибрежными комфортными отелями, удобными благоустроенными пляжами и разнообразными развлечениями. То же самое можно сказать и о Крымском побережье, которое пользуется у россиян большой популярностью. Крым — это не только море и пляж. Это гора Ай-Петри, замок Ласточкино гнездо, дворец в Ливадии, Массандровский дворец и другие достопримечательности.

Для отдыха на море подойдет и Калининград. Однако в Калининграде отдых отличается европейским качеством, а значит, он потребует достаточного количества денег.

Тем, кто не представляет отдых без солнца и пляжа, можно отправиться в портовый город Владивосток, где можно провести время, купаясь в Японском море. В приморском городе летом воздух прогревается до 30 градусов тепла, а вода до 20 градусов.

Новороссийск, Находка, Петропавловск-Камчатский, Мурманск, Санкт-Петербург, Архангельск предлагают россиянам соединить отдых на море с посещением достопримечательностей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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